Göbekli manken vitrine çıktı

Vitrinlere, mağazalara köklü değişiklik geldi. Bugüne kadar vitrinlerde ve mağaza içlerinde sadece ince mankenler kullanılırken, bu tabu yıkıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bir mağaza ürünlerini göbekli vitrin mankenleriyle görücüye çıkarmaya başladı. Tüketiciler uygulamayı olumlu bulurken, "İnce mankenlerdeki kıyafetlerin üzerimizde nasıl duracağını bilemiyorduk. Böylece alışverişimiz kolaylaşacak. Bir de göbekli mankenler psikolojik açıdan bizi rahatlattı" yorumlarını yaptı.
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.