Göbekli manken vitrine çıktı

mağazalara köklü değişiklik geldi. Bugüne kadar vitrinlerde ve mağaza içlerinde sadece ince mankenler kullanılırken, bu tabu yıkıldı.bir mağaza ürünlerini göbekli vitrin mankenleriyle görücüye çıkarmaya başladı. Tüketiciler uygulamayı olumlu bulurken, "İnce mankenlerdeki kıyafetlerin üzerimizde nasıl duracağını bilemiyorduk. Böylece. Bir de göbekli mankenler psikolojik açıdan bizi rahatlattı" yorumlarını yaptı.