Bugünkü
Takvim

Elmas kaplama 238 bin TL

Ülkemizde 4’ün fiyatı 3 bin 99 liradan başlarken; bunu altın ve elmaslarla süslü olarak bileğinde taşımak isteyenler tam 238 bin lira ödüyor.

Bilekte servet 238 bin TL
Tüm dünyada ilgi gören teknolojik ürünler, zenginler için adeta mücevhere dönüştürülüyor. Apple Watch Series 4'ün fiyatı 3 bin 99 liradan başlarken, bunu altın ve elmaslarla süslü olarak bileğinde isteyenler adeta servet ödüyor. Rus firması Caviar, lüks Series 4 koleksiyonunu zenginlere sundu. Bu koleksiyon içerisinde altın ve elmasla süslenmiş 9 farklı model bulunuyor. Özel koleksiyonda fiyatlar 4 bin 720 dolardan (25 bin 455 lira) başlıyor. Bu modelin kayışını deri olarak tasarlayan Caviar'ın en pahalı Apple Watch 4 versiyonu ise 44 bin 190 dolar (238 bin 317 lira) fiyat etiketine sahip. Bu altın kaplama gövdeli modelde 633 adet elmas yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriElmas kaplama Apple Watch 238 bin TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri