Tüm dünyada ilgi gören teknolojik ürünler, zenginler için adeta mücevhere dönüştürülüyor. Apple Watch Series 4'ün Türkiye fiyatı 3 bin 99 liradan başlarken, bunu altın ve elmaslarla süslü olarak bileğinde isteyenler adeta servet ödüyor. Rus firması Caviar, lüks Apple Watch Series 4 koleksiyonunu zenginlere sundu. Bu koleksiyon içerisinde altın ve elmasla süslenmiş 9 farklı model bulunuyor. Özel koleksiyonda fiyatlar 4 bin 720 dolardan (25 bin 455 lira) başlıyor. Bu modelin kayışını deri olarak tasarlayan Caviar'ın en pahalı Apple Watch 4 versiyonu ise 44 bin 190 dolar (238 bin 317 lira) fiyat etiketine sahip. Bu altın kaplama gövdeli modelde 633 adet elmas yer alıyor.
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
Elmas kaplama Apple Watch 238 bin TL
Ülkemizde Apple Watch 4’ün fiyatı 3 bin 99 liradan başlarken; bunu altın ve elmaslarla süslü olarak bileğinde taşımak isteyenler tam 238 bin lira ödüyor.
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