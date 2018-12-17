Bireysel yatırımcıya çifte fırsat

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla bugünden itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak. Döviz tahvili ihracı 21 Aralık'a kadar sürecek. Tahviller, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182 gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi tahvilin 6 aylık kupon oranı yüzde 1.25, yıllık getiri oranı yüzde 2 olarak belirlenirken, dolar cinsinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri oranı ise yüzde 4 olacak. Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek. Yatırımcı 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.2 getiri alacak.
- Ekonomi
- 17.12.2018
- Gazete
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