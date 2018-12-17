Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği, 'genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji' olmak üzere 6 ana bölümden oluşan Ankara Şehir Hastanesi, Şubat'ta faaliyete geçiyor. 1.3 milyon metrekare kampüs alanıyla Türkiye'nin en büyüklerinden olacak hastane, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük nükleer tıp merkezi, kemoterapi ilaç hazırlama merkezine sahip olacak. Getirilen teknolojik cihazla kalbin tek atımının görüntüsü alınabilecek. 1.1 milyar euro yatırımla tamamlanan hastane, günde 100 bin hastaya hizmet verecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.