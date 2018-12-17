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Ankara Şehir Hastanesi, Şubat'ta faaliyete geçiyor

Sağlıkta dev hamle
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği, 'genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji' olmak üzere 6 ana bölümden oluşan Ankara Şehir Hastanesi, Şubat'ta faaliyete geçiyor. 1.3 milyon metrekare kampüs alanıyla 'nin en büyüklerinden olacak hastane, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük nükleer tıp merkezi, kemoterapi ilaç hazırlama merkezine sahip olacak. Getirilen teknolojik cihazla kalbin tek atımının görüntüsü alınabilecek. 1.1 milyar euro yatırımla tamamlanan hastane, günde 100 bin hastaya hizmet verecek.


HAZAL ATEŞ

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