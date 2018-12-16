Rusların ilk tercihi Türkiye

Rusların Türkiye aşkı bitmiyor. Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil ülkesi Türkiye olarak ortaya çıktı. Turstat Analiz Ajansı'nın verilerine göre, Rusya'dan yurtdışına tatil amacıyla gidişlerde liderliği açık arayla Türkiye aldı. 2018'in ilk 9 aylık sonuçlarına bakıldığında, Rusya'dan Türkiye'ye 4,9 milyon Rusya vatandaşının gittiği görülüyor. İkinci sırada 3,6 milyon kişiyle Abhazya, üçüncü sırada ise 2,5 milyon kişiyle Finlandiya bulunuyor. Onları 2,3 milyonla Kazakistan ve 1,8 milyonla Ukrayna izliyor. İlk 10 ülkeden diğerleri de sırasıyla şunlar: Çin, Estonya, Gürcistan, Almanya ve İtalya.
- Ekonomi
- 16.12.2018
- Gazete
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