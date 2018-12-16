BEREKET Döner'in ülkedeki piyasa şartlarını dikkate alarak geliştirdiği franchise modeli, yeni dönemde girişimcilere bol kazançlı yatırım imkanı veriyor. Bereket Döner'e yatırım yapan bir girişimci, aynı günde 3 şube birden açarak sistem içinde rekor kırdı. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, kendilerine özgü franchise modelinin yılın son yarısında yatırımcılara sistem içinde rekor kırdırdığını belirterek "Bir yatırımcımızın, aynı gün içinde 3 şube birden açımış olması ile, Bereket Döner'in sunduğu kazandıran yatırım modeli tüm sektörlere örnek oldu. Bereket Döner franchise sistemi içinde aynı yatırımcımıza ait toplamda 6 şube birden bulunuyor. Cesur yatırımcılarımız yeni girişimcilere de bu yönleriyle örnek oluyor. Yatırımcılarımızın kazancı sektöre canlılık getirirken, istihdama da büyük fayda sağlıyor" dedi.
- Ekonomi
- 16.12.2018
- Gazete
Rekor kıran açılış
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