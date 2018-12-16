E-ticarete güven damgası geldi

Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan Güven Damgası sisteminin logosu belli oldu. TOBB tarafından e-ticaret sitelerine verilecek olan güven damgası ile internet kullanıcılarının çevrim içi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişeler giderilecek. Sisteme gönüllülük esasına göre dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.
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