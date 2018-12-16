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e güven sı geldi

E-ticarete güven damgası geldi
Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan Güven sı sisteminin logosu belli oldu. TOBB tarafından e-ticaret sitelerine verilecek olan ile internet kullanıcılarının çevrim içi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişeler giderilecek. Sisteme gönüllülük esasına göre dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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