Bilime dev destek

L'ORÈAL Türkiye'nin kadınların bilime katkısını desteklemek, bilimde cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek, genç ve yetenekli Bilim Kadınları'nın rol model oluşturmasını sağlamak amacıyla ve UNESCO Türkiye MillÓ Komisyonu iş birliğiyle hayata geçirdiği "Bilim Kadınları İçin" programının 2019 başvuruları başladı. "Dünyanın Bilime, Bilimin Kadınlara İhtiyacı Var" sloganı ile tüm dünyada 20, Türkiye'de ise 16 yıldır hayata geçirilen program ile her yıl, Malzeme ve Yaşam Bilimleri alanında çalışmalarını sürdüren 6 Bilim Kadını'nın her birine, desteklemek amacıyla 75.000 TL burs veriliyor.
- Ekonomi
- 16.12.2018
- Gazete
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