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Sıfır atıktan 100 bin kişiye

Sıfır atıktan 100 bin kişiye istihdam
Çevre Bakanı Murat Kurum, 2023'te tüm Türkiye'nin Sıfır Atık Sistemi'ne geçeceğinin müjdesini verdi. "Sıfır atık 2023'te son şeklini alacak. Yılda 20 milyar tasarrufla birlikte, 100 bin kişiye kazandırmış olacağız" diyen Bakan Kurum, ile ilgili de şu bilgileri verdi: "TOKİ'nin 10 yıllık konut üretim ortalaması yaklaşık 55 bindir. Bu konutlar öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmektedir."

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