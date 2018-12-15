Sıfır atıktan 100 bin kişiye istihdam

Çevre Bakanı Murat Kurum, 2023'te tüm Türkiye'nin Sıfır Atık Sistemi'ne geçeceğinin müjdesini verdi. "Sıfır atık 2023'te son şeklini alacak. Yılda 20 milyar tasarrufla birlikte, 100 bin kişiye istihdam kazandırmış olacağız" diyen Bakan Kurum, TOKİ ile ilgili de şu bilgileri verdi: "TOKİ'nin 10 yıllık konut üretim ortalaması yaklaşık 55 bindir. Bu konutlar öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmektedir."
- Ekonomi
- 15.12.2018
- Gazete
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