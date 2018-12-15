Öğretmene yüzde 100 zam

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'ndan her kesime müjdeler çıktı:
ÖĞRETMENE 3600 EK GÖSTERGE VE ZAM: Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.
200 BİN KİŞİYE İSTİHDAM: Çoğu kadın ve gençlerden oluşan 200 bin vatandaşın özel sektörde istihdamı sağlanacak.
10 BİN KİŞİYE MESLEK BELGESİ: Toplam 10 bin kişiye 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' verilecek.
E-DEVLET'TEN DEV KOLAYLIK: Askerlik ve doğum borçlanması talepleri e-Devlet üzerinden alınacak. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet abonelik hizmetleri, e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanacak.
ŞEHİT YAKINLARINA İŞ: 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edilecek.
FAİZSİZ KREDİ: Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılacak.
GÜVENLİ İŞYERİNE PRİM İNDİRİMİ: Ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli işyerlerine, yüzde 50 prim indirimi yapılacak.
1-4 MİLYON İŞVERENE KOLAYLIK: 1.4 milyon işvereni kapsayan 'Teşvikte Kazancım Ne kadar?' adlı elektronik uygulama hayata geçirilecek.
110 BİN KİŞİYE İŞGÜCÜ EĞİTİMİ: İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadına eğitim verilecek.
ÖĞRETMENE 3600 EK GÖSTERGE VE ZAM: Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.
200 BİN KİŞİYE İSTİHDAM: Çoğu kadın ve gençlerden oluşan 200 bin vatandaşın özel sektörde istihdamı sağlanacak.
10 BİN KİŞİYE MESLEK BELGESİ: Toplam 10 bin kişiye 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' verilecek.
E-DEVLET'TEN DEV KOLAYLIK: Askerlik ve doğum borçlanması talepleri e-Devlet üzerinden alınacak. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet abonelik hizmetleri, e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanacak.
ŞEHİT YAKINLARINA İŞ: 500 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edilecek.
FAİZSİZ KREDİ: Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılacak.
GÜVENLİ İŞYERİNE PRİM İNDİRİMİ: Ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli işyerlerine, yüzde 50 prim indirimi yapılacak.
1-4 MİLYON İŞVERENE KOLAYLIK: 1.4 milyon işvereni kapsayan 'Teşvikte Kazancım Ne kadar?' adlı elektronik uygulama hayata geçirilecek.
110 BİN KİŞİYE İŞGÜCÜ EĞİTİMİ: İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadına eğitim verilecek.
kalan karakter 1000
Hükümetimiz Tarım ve Orman Bakanlığımızın Avcılık Biriminde sözleşmeli memur olarak görev yapan balıkçılık teknoloji mühendisi gençlerimize de kadro verir İnşallah.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.