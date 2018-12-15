İtalyan lüks spor otomobil markası Ferrari, sadece bir adet ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda kişiye özel olarak üretilen roadster modeli SP3JC'yi görücüye çıkardı. Ferrari'nin, 1950 ve 1960 yıllarında üretilen V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınan SP3JC, Ferrari Stil Merkezi'nde 2 yıllık bir çalışmanın sonunda yeniden yorumlanarak, Ferrari koleksiyoneri ve müşterisi olan kullanıcısının beğenisine sunuldu. Ferrari SP3JC, tasarımındaki detaylar, özel çizgileri ve rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
- Ekonomi
- 15.12.2018
- Gazete
Kişiye özel Ferrari
Ferrari, kişiye özel bir modelini daha sahibine teslim etti. 50’li yıllardaki Spider modellerinden ilham alınan araba 2 yılda üretildi.
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