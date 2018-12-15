Bugünkü
Takvim

yasası en kısa zamanda tamam

Hal yasası en kısa zamanda tamam
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, yerli ve milli tarımın daha yüksek verimle hayata geçirilmesi için ezber bozacak çalışmalar yaptıklarını, yakında 5 yıllık tarım eylem planını açıklayacaklarını belirtti. GDO konusunda 'nin sicilinin temiz olduğunu, her ürünün yenilebileceğini vurgulayan Pakdemirli, perakende ve hal yasalarının en kısa zamanda çıkarılacağını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriHal yasası en kısa zamanda tamam
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri