Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, yerli ve milli tarımın daha yüksek verimle hayata geçirilmesi için ezber bozacak çalışmalar yaptıklarını, yakında 5 yıllık tarım eylem planını açıklayacaklarını belirtti. GDO konusunda Türkiye'nin sicilinin temiz olduğunu, her ürünün yenilebileceğini vurgulayan Pakdemirli, perakende ve hal yasalarının en kısa zamanda çıkarılacağını söyledi.
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- 15.12.2018
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Hal yasası en kısa zamanda tamam
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