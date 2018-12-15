Bişkek’e Türk imzası

Türkiye'de birçok alanda başarılara imza atmış Mıstaçoğlu Şirketler Grubu, Kırgızistan'da 2009 yılında yatırımlarına başladı. 2013 yılında BishkekPark AVM ve BishkekPark Residence projelerini hayata geçiren şirket, aynı zamanda işletmecisi olduğu BishkekPark Kompleksi'nde, birçok dünya markasını Kırgızistana kazandırarak ülke ekonomisine katma değer sağladı. 2019 yılı ilk yarısında da, dünya genelinde 129 ülkede, 6.700 oteli bulunan Marriott Grup'a bağlı Sheraton Otel'i Kısgızistan'da açacak Mıstaçoğlu Şirketler Grubu, mükemmel projeleriyle ülkemizin yurt dışındaki gururu oldu.
Toplam 17.500m2 kullanım alanına sahip Sheraton Bishkek Hotel'in standart, superior, süit ve kral dairesi seçenekleri ile 183 odası ile ülkenin en özel konaklama merkezi olacak.
Toplam 17.500m2 kullanım alanına sahip Sheraton Bishkek Hotel'in standart, superior, süit ve kral dairesi seçenekleri ile 183 odası ile ülkenin en özel konaklama merkezi olacak.
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