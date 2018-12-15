Kur saldırısı, enflasyon baskısı başta olmak üzere algı operasyonlarını tek tek çökerten Türkiye pazartesi günü ekonomide 'altın' çağını başlatıyor. Geçen hafta Türkiye'nin en büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracıyla bankalara 150 milyarlık finansmanın önü açılırken; önümüzdeki pazartesi günü de 5 banka aracılığıyla altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve dövize dayalı tahvil senedi ihracına başlanacak. Dövizini getirip Hazine garantisiyle devlet tahvili alanlara dolar için yıllık yüzde 4, euro için yüzde 2.5 katkı sağlanacak. Vergi avantajı da olan tahviller bireysel yatırımcıya yeni bir alternatif sunacak. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat ile Vakıf Katılım'ın gerçekleştireceği ihale Şubat'a kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile vatandaşlarımız hem kazanacak hem de ekonomi-ye katkıda bulunacak" dedi.
- Ekonomi
- 15.12.2018
- Gazete
Bakan Albayrak: Altın kazandıracak
Bireysel yatırımcılar için pazartesi günü altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası, dövize dayalı tahvil senedi ihracı başlıyor. Albayrak, ‘Hem vatandaş hem ülke kazacak’ dedi.
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