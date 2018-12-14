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emeklisine en az 182 TL

5 aylık a göre memur emeklisine yüzde 11.14, ve Bağ-Kur’luya yüzde 10.64 oluştu. Aylıklar en az esnafta 163, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 182, memur emeklilerinde 240 lira artacak.

SSK emeklisine en az 182 TL zam
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Ocak mında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen zam oranında belirleyici olacak. 5 aylık enflasyon açıklanırken, Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. 5 aylık enflasyona göre, ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 zam oluştu. Ocak'ta yüzde 4 zam ve 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerine ise 5 ayda yüzde 11.14'lük artış göründü. Buna göre; esnaf emeklilerinin aylıklarında en az 163,20 lira artış yaşanacak. En düşük aylık esnafta bin 533 lira 83 kuruştan bin 697 lira 3 kuruşa yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık bin 70 lira 59 kuruştan 114,87 lira artışla bin 194 lira 46 kuruşa çıkarken, memur emeklilerinin gelirinde ise en az 239,5 lira yükseliş yaşanacak.

GÖZLER 3 OCAK'TA
En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruştan 2 bin 389 lira 37 kuruşa çıkacak. SSK'lılarda en düşük aylık; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan, 182 lira zamla bin 895 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan 108,68 lira artışla bin 130 lira 7 kuruşa ulaşacak. Aralık enflasyonuna göre rakamlar değişecek.

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