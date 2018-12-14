Samsun istedi Rize kaptı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'a yatırım çağrısı yapan Samsun'a rakip çıktı. Üstelik Samsun'a rakip olan şehir, Samsung'un yeni bir telefon modeline adını verdi. Samsung'a olan isim benzerliği nedeniyle Samsun'un, şirketi yatırım için davet ettiği biliniyor. Henüz Samsung'dan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, şirket yine Türkiye'den bir şehrin ismiyle gündeme geldi.
LetsGoDigital sitesine göre RIZE, Samsung'un yeni akıllı telefon serisinin adı oldu. Samsung'un, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Samsung RIZE adlı yeni bir akıllı telefon serisi için başvurduğu ortaya çıktı.
LetsGoDigital sitesine göre RIZE, Samsung'un yeni akıllı telefon serisinin adı oldu. Samsung'un, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Samsung RIZE adlı yeni bir akıllı telefon serisi için başvurduğu ortaya çıktı.
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