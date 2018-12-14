Merkez faizi değiştirmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Murat Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.
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- 14.12.2018
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