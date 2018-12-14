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Merkez i değiştirmedi

Merkez faizi değiştirmedi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Murat Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası " görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.

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