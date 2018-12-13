Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde yerli ve yabancı turistlerin yılın 10 ayında yaptığı 133 milyonu aşkın gecelemenin yüzde 66.26'sı Antalya ve İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'deki otel ve konaklama tesislerinde Ocak-Ekim dönemindeki geceleme sayısı 133 milyon 62 bin 421 oldu.
- Ekonomi
- 13.12.2018
- Gazete
Turistin ilk tercihi Antalya
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