Bugünkü
Takvim

Turistin ilk tercihi

Turistin ilk tercihi Antalya
Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde yerli ve yabancı turistlerin yılın 10 ayında yaptığı 133 milyonu aşkın gecelemenin yüzde 66.26'sı ve 'da gerçekleşti. 'deki otel ve konaklama tesislerinde Ocak-Ekim dönemindeki geceleme sayısı 133 milyon 62 bin 421 oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTuristin ilk tercihi Antalya
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri