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dan 100 milyon $ tasarruf

Savunmadan 100 milyon $ tasarruf
Türk kara havacılığının kalesi olarak nitelendirilen 5'inci Ana Bakım Müdürlüğü bünyesindeki sanayisinde yerlileşme çalışmalarıyla yaklaşık 100 milyon dolarlık tasarruf sağlandı. Fabrikada yıllık ortalama 25 hava aracına yenileştirme işlemi uygulanıyor.

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