Türk kara havacılığının kalesi olarak nitelendirilen 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesindeki savunma sanayisinde yerlileşme çalışmalarıyla yaklaşık 100 milyon dolarlık tasarruf sağlandı. Fabrikada yıllık ortalama 25 hava aracına yenileştirme işlemi uygulanıyor.
- Ekonomi
- 13.12.2018
- Gazete
Savunmadan 100 milyon $ tasarruf
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