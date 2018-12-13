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ından 350 milyon dolar

Dizi ihracatından 350 milyon dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'nin ABD'den sonra dünyada en fazla ihraç eden ülke konumuna geldiğine dikkati çekerek, "Sektör bugün 150'den fazla ülkeye dizi ihraç ediyor. Türk dizi film sektörünün sadece bu yılki hacmi 350 milyon doları geçecek inşallah" dedi.
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