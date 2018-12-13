İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için bugün TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.
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