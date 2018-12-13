Bugünkü
Takvim

e 2'li formül

Yeni için ikinci toplantı bugün yapılacak. Gözler pazarlıkta. , taleplere göre yeni ücreti hesapladı. İşçiler ‘En az 2 bin lira’, işveren ‘Bin 857 lira’ olmasını istiyor.




İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için bugün TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücrete 2'li formül
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar