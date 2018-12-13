, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün yapacak. Doğrudanilgilendiren asgari ücret için bugün TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.