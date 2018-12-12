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Ziraat’ten Genç Çiftçi Akademisi
Gençlerin a olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, lı genç çiftçilerle eğitimlere başladı. Konuyla ilgili olarak Adana'da bir tanıtım ve imza töreni düzenlendi.
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