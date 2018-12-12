Yerli turistin fiyat isyanı

Oteller 2018'de turist sayısında yaşanan rekor artışla yerli turiste sırtını döndü. 2017'de iç pazar kapasitesini yüzde 30'lara kadar çıkaran oteller, 2019'da yerli için payını yüzde 10'a kadar düşürdü. Oda fiyatlarında Antalya'da yüzde 60-80, Ege'de yüzde 45'leri bulan fiyat artışları yerli turisti isyan ettirdi. Bir anda artan fiyatlar nedeniyle yerli turistin mutsuz olduğunu belirten Etstur Başkan Yardımcısı Suat Özbek, "Fiyat artışları nedeniyle misafirlerimiz şikayet ediyor. Fiyat artışının bizden kaynaklanmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Biz sadece otel ile misafir arasında köprü görevi görüyoruz. Fiyatları artıran oteller" dedi. Kurda yüzde 40'lık artış yaşanırken, otellerde kurdan bağımsız bir fiyat artışı olduğunu aktaran Özbek, "Otellerin fiyatlarına baktığımızda Antalya'da yüzde 60 ila 80, Ege'de yüzde 30 ila 45 arasında fiyat artışları gözlüyoruz" diye konuştu. Otellerin fiyat artışından rahatsız olduklarını ve artan fiyatların hizmet-kalite dengesinde memnuniyetsizliği artıracağını anlatan Özbek, şöyle devam etti: "Otelciler X otelin fiyatı ne, benim fiyatım da şu kadar üzerinde olsun mantığı ile hareket ederek fiyat belirliyor. Dünyanın her yerinde yerli turiste minimum yüzde 15 pay ayrılır."
UKRAYNALI'NIN İLK TERCİHİ TÜRKİYE
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporuna göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, Ukraynalı turistlerin yurt dışı tatil planlarını etkilemedi. Türkiye'den vazgeçmeyen Ukraynalılar'ın turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor. Yılda 1.3 milyon kişiyle Türkiye'ye en fazla turist gönderen 10 ülke arasında yer alan Ukrayna pazarına ilişkin yapılan öngörü ve beklentiler son gelişmelere rağmen değişmedi.
UKRAYNALI'NIN İLK TERCİHİ TÜRKİYE
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporuna göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, Ukraynalı turistlerin yurt dışı tatil planlarını etkilemedi. Türkiye'den vazgeçmeyen Ukraynalılar'ın turistik amaçlı yurt dışı çıkışlarında ilk tercihinin yine Türkiye olması bekleniyor. Yılda 1.3 milyon kişiyle Türkiye'ye en fazla turist gönderen 10 ülke arasında yer alan Ukrayna pazarına ilişkin yapılan öngörü ve beklentiler son gelişmelere rağmen değişmedi.
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