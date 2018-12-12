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Turkcell yenileniyor

Turkcell GNÇ yenileniyor
Turkcell, uygulamasının içeriğini yeniledi. GNÇ, yenilenen yeni dünyasında gençlerin tüm ihtiyaçlarını dijital tek bir çatı altında topluyor. Açıklamaya göre; yeni GNÇ'de, heyecanlı etkinlikler, sürpriz GB hediyeli oyunlar, Turkcell Akademi'nin eğitim içerikleri, üniversitelerin ders notları, İngilizce eğitim modülü, YKS, KPSS, ALES gibi sınavlara yönelik hazırlık, tek uygulama üzerinden sunuluyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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