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Anadolu’da 40 bin çocuğa ulaştı

TARSİM Anadolu’da 40 bin çocuğa ulaştı
TARSİM, çocuklarda tarım sigortası ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla başlattığı okul ziyaretlerini bu yıl da tüm hızıyla sürdürüyor. Proje kapsamında, yeni eğitim yılının başlamasını takiben yurt genelindeki ilköğretim okullarına ziyaretler yapıldı ve 40 bin çocuğa ulaşıldı. Yetkililer; okul yönetimlerine, öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme yaparak, çocuklara özel içeriklerle hazırlanan hediye kitlerini dağıttı.

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