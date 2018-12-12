Bugünkü
Takvim

Sabancı’dan dijital dönüşüm

Sabancı’dan dijital dönüşüm
Sabancı Topluluğu bünyesindeki dijital teknoloji şirketi SabancıDx'in lansman toplantısında konuşan CEO'su Mehmet Göçmen, tüm şirketlerde dijital dönüşüm projesi başlattıklarını söyledi. , "Şirketlerimiz arasında veriye dayalı stratejilerle yeni bir model kuracağız" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSabancı’dan dijital dönüşüm
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar