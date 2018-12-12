Sabancı’dan dijital dönüşüm

Sabancı Topluluğu bünyesindeki dijital teknoloji şirketi SabancıDx'in lansman toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, tüm şirketlerde dijital dönüşüm projesi başlattıklarını söyledi. Göçmen, "Şirketlerimiz arasında veriye dayalı stratejilerle yeni bir model kuracağız" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.