Kuruluşundan bu yana Quick Sigorta CEO'su olarak görev yapan Levent Uluçeçen, Maher Holding CEO'luğuna getirildi. Maher Holding'den yapılan açıklamada, sigortacılık ve diğer alanlarda yatırımların 2019'da hız kazanacağı ve bu süreçte tüm çalışmalara Uluçeçen'in liderlik edeceği belirtildi. Uluçeçen, 1984'te Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Sigortacılık kariyerine 1986'da Ray Sigorta'nın finans departmanında başlayan Uluçeçen, daha sonra Ergo Sigorta ve HDI Sigorta'da görev aldı. Kuruluşunda görev aldığı RoyalCert'te Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Ocak 2016'da ise Quick Sigorta'nın Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
- Ekonomi
- 12.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.