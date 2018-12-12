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’su oldu

Levent Uluçeçen Maher Holding CEO’su
Kuruluşundan bu yana Quick 'su olarak görev yapan Levent Uluçeçen, CEO'luğuna getirildi. Maher Holding'den yapılan açıklamada, sigortacılık ve diğer alanlarda yatırımların 2019'da hız kazanacağı ve bu süreçte tüm çalışmalara Uluçeçen'in liderlik edeceği belirtildi. Uluçeçen, 1984'te İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Sigortacılık kariyerine 1986'da Ray Sigorta'nın finans departmanında başlayan Uluçeçen, daha sonra Ergo Sigorta ve HDI Sigorta'da görev aldı. Kuruluşunda görev aldığı RoyalCert'te Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık Başkan Yardımcılığı yaptı. Ocak 2016'da ise Quick Sigorta'nın Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

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