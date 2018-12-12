Kadın girişimcilere AXA desteği

AXA Sigorta, Axa'nın global çapta iş hayatındaki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalara paralel olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Kadın Girişimci Sigortası'nın ardından, bu yıl da kadın acentelerle bir araya gelmeye başladı. Bu kapsamda yapılan ilk toplantıyı sektörün kadın girişimci acenteleriyle gerçekleştiren Axa Sigorta, toplantıda sigorta sektörünün bugününü ve geleceğini değerlendirdi, kadınların ihtiyaç ve beklentilerine dair sektör profesyonellerinin görüşlerini dinledi. Axa Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; "Sektörümüzün kadın girişimcileri bize kadınların iş hayatına katılımlarının desteklenmesi için en doğru bilgileri ve önerileri veriyor" dedi. İşcan, toplantının amacını kadının sigorta sektöründeki konumunu geliştirmek, kadın acentelerin ve acentelerin çalıştığı diğer kadın girişimcilerin beklentilerini anlamak ve bunlara cevap verecek aksiyon planları çıkarmak olarak ifade etti.
- Ekonomi
- 12.12.2018
- Gazete
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