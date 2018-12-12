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'Her iş yaparım' dönemi bitti

Her iş yaparım dönemi bitti
İşgücü piyasasında 'Her işi yaparım' dönemi bitti. Hükümet işe alımdan emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan insan kaynakları yöntemi anlayışı ile yeni bir model kuruyor. Kamuda çalışan 3 milyona yakın çalışan için yetenek ölçümü, norm kadro çalışması yapılırken; Türkiye İş Kurumu da işgücü piyasasındaki beceri düzeyini tespit için 'Beceri Envanteri Projesi' başlattı. Gençlerin yetenekleri belirlenecek.
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