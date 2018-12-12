Dar gelirli kadınlara 800 milyon TL

Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasını desteklemek için son 15 yılda 180 binden fazla kadına 800 milyon liraya yakın mikrokredi kullandırıldı. TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla geçen yıl 150 milyon lira verildiğini, rakamın 2018 sonunda 200 milyon liraya ulaşacağını söyledi.
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