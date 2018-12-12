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hayatını kaybetti

İş dünyasının acı kaybı
AKKÖK Holding Başkanı (74) hayatını kaybetti. Holding tarafından yapılan açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denildi. Dinçkök'ün cenazesi, bugün öğlen Marmara İlahiyat Camisi'nden kaldırılacak.

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