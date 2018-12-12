AKKÖK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) hayatını kaybetti. Holding tarafından yapılan açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" denildi. Dinçkök'ün cenazesi, bugün öğlen Marmara İlahiyat Camisi'nden kaldırılacak.
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