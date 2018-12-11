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Trafik sına yok

Trafik sigortasına zam yok
Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlerine yolladığı yazıyla, 2019'un Ocak ayında, trafik sigortası fiyatlarında bir artış olmayacağını duyurdu. Bakanlık aynı duyuruda, trafik sigortasının teminat limitlerinde değişiklik olmayacağını da açıkladı. Nisan 2017'de yapılan düzenlemeyle, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçildi. Hazine Bakanlığı, yüzde 1.5'lik yasal artışın dışında başka bir yapılmadığını duyurdu.

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