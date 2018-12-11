Trafik sigortasına zam yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı sigorta şirketlerine yolladığı yazıyla, 2019'un Ocak ayında, trafik sigortası fiyatlarında bir artış olmayacağını duyurdu. Bakanlık aynı duyuruda, trafik sigortasının teminat limitlerinde değişiklik olmayacağını da açıkladı. Nisan 2017'de yapılan düzenlemeyle, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçildi. Hazine Bakanlığı, yüzde 1.5'lik yasal artışın dışında başka bir zam yapılmadığını duyurdu.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
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