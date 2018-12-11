Trabzon'a ilk uçuş

İstanbul Havalimanı'nda uçuş ağını genişletme kararı alan Türk Hava Yolları (THY), Trabzon ve Adana'yı tarifeli uçuş ağına ekledi. Trabzon'a ilk tarifeli sefer, dün sabah saatlerinde yapıldı. Uçuş, yüzde 100 doluluk oranıyla gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon'a 'TK 2048' numaralı ilk tarifeli seferini 'Airbus 320' tipi uçakla icra eden THY, bu şehre alandan haftanın her günü karşılıklı sefer gerçekleştirecek. THY, Trabzon seferinin dışında, dün saat 18.30'da da İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya ilk tarifeli seferini başlattı. 29 Ekim'deki resmi açılış töreninin ardından 31 Ekim tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlerini başlatan THY, buradaki uçuş ağını genişletme kararı almış ve geçtiğimiz günlerde Trabzon ve Adana'ya da 10 Aralık'tan itibaren tarifeli seferlerin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda iç hatlarda Antalya, Ankara ve İzmir'e; dış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye her gün karşılıklı birer sefer gerçekleştiren THY, günlük 5 olan sefer sayısını 7'ye yükseltmiş oldu.
2017'Yİ 11 AYDA YAKALADI
Yılın Ocak-Kasım döneminde, 94 milyon 412 bin 476 yolcuyu ağırlayan İstanbul'daki havalimanları, geçen senenin toplam yolcu sayısını 11 ayda yakaladı. Yılın 11 ayında Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 17 milyon 848 bin 270, dış hatlarda 45 milyon 35 bin 468 olmak üzere toplam 62 milyon 883 bin 738 yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 31 milyon 488 bin 686 yolcu misafir edildi. İç hatlarda 20 milyon 787 bin 954, dış hatlarda 10 milyon 700 bin 732 yolcu havalimanını kullandı.
2017'Yİ 11 AYDA YAKALADI
Yılın Ocak-Kasım döneminde, 94 milyon 412 bin 476 yolcuyu ağırlayan İstanbul'daki havalimanları, geçen senenin toplam yolcu sayısını 11 ayda yakaladı. Yılın 11 ayında Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 17 milyon 848 bin 270, dış hatlarda 45 milyon 35 bin 468 olmak üzere toplam 62 milyon 883 bin 738 yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 31 milyon 488 bin 686 yolcu misafir edildi. İç hatlarda 20 milyon 787 bin 954, dış hatlarda 10 milyon 700 bin 732 yolcu havalimanını kullandı.
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