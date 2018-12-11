TMSF uçak satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait 5 uçağı satışa çıkarttı. TMSF uçakların muhammen bedelinin 1 milyon 560 bin 600 lira olarak belirlendiğini, muhammen bedeli 60 bin liraya muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım onarım malzemeleri ile bilgisayar kasalarının da satışa sunulduğunu kaydetti.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
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