Sanal dolandırıcı yakmasın

Sosyal medya ağlarından sahte hesap açan dolandırıcılar, tüketicilerin cebine göz dikti. Dolandırıcılar, bankaların isim ve logolarını kullanarak tüketicilere, özellikle sponsorlu yayınlarla 'rahatça' ulaşabiliyor. Kullanıcıların ilgisini para ve internet ödülü, masraf iadesi, çekilişle araba ve cep telefonu gibi hediye vaatleriyle çeken dolandırıcılar, kullanıcıları, paylaştıkları linke tıklamaya davet ediyor. Kendilerine 'resmi hesap' süsü veren dolandırıcılar, linki tıklayan ve istenilen bilgileri giren kullanıcıların banka hesaplarını boşaltıyor. Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Üyesi Serdar Bağtır, "Bir bankanın sitesinin başında 'http' olmaz 'https' olur ve alan adı '.com' değil '.com.tr' olacaktır" şeklinde konuştu. TÜDEF Başkanı Aziz Koçal da tüketicileri bu tür oyunlara karşı uyardı.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
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