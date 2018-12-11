Bugünkü
Takvim

Saldırıya inat büyüdük

Saldırıya inat büyüdük
Türkiye, dolar kuru üzerinden tarihinin en büyük ekonomik saldırısını yaşadığı yılın üçüncü çeyreğinde, YEP çerçevesinde öngörülen dengelenme sürecini sürdürürken, kesintisiz büyümesini de sekizinci çeyreğe taşıdı. İlk çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte yüzde 5.3 büyüyen ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1.6 büyüdü. Yılın 9 aylık döneminde ise büyüme yüzde 4.51 oldu. ekonomisi bu performansla 2016'da darbe girişiminin olduğu 3. çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme kaydetti. Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırdığı bu dönemde iç talepteki yavaşlama büyümeyi beklentinin altına çekerken, büyümenin kompozisyonunun tüketimden ihracata kayması, sağlıklı dengelenmenin işareti oldu.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSaldırıya inat büyüdük
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri