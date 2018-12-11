Saldırıya inat büyüdük

Türkiye, dolar kuru üzerinden tarihinin en büyük ekonomik saldırısını yaşadığı yılın üçüncü çeyreğinde, YEP çerçevesinde öngörülen dengelenme sürecini sürdürürken, kesintisiz büyümesini de sekizinci çeyreğe taşıdı. İlk çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte yüzde 5.3 büyüyen ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1.6 büyüdü. Yılın 9 aylık döneminde ise büyüme yüzde 4.51 oldu. Türkiye ekonomisi bu performansla 2016'da darbe girişiminin olduğu 3. çeyrekteki gerilemenin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme kaydetti. Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırdığı bu dönemde iç talepteki yavaşlama büyümeyi beklentinin altına çekerken, büyümenin kompozisyonunun tüketimden ihracata kayması, sağlıklı dengelenmenin işareti oldu.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
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