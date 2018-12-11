Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
Poşetler artık paralı
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