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Oyuncakta gümrük vergisi

Oyuncakta gümrük vergisi
Hükümet, yerli üreticiyi ithalat baskısından korumak için önemli bir adım attı. Yerli üretime destek amacıyla televizyon, oyuncak, kağıtkarton malzeme, mermer, granit gibi ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu ürünlerin 'yle serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithalatına yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirildi.

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