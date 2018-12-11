KPSS tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim, KPSS Lisans ve KPSS Ön Lisans sınavlarından herhangi birine katılım sağlayan adaylar tercih işleminde bulunabilecek. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2018/2 tercih kılavuzu bilgilerine göre tercih ne zaman bitiyor? İşte 2018/2 KPSS tercih işlemleri...

KPSS 2018/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS 2018/2 tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında sisteme T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek tercih işlemlerini yapabilecek.

Adayların yayınlanan kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 , 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018 - KPSS Ortaöğretim ve 2018 - KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla , sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacak. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

* Yayınlanan kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak.

* Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

* Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

* Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

* Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.