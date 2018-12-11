KDV indirimiyle 40 milyar lira

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Ahmet Güleç, mobilyada 1 Kasım'da başlayan yüzde 10'luk KDV indiriminin sektöre can simidi olduğunu belirterek, "Özellikle 15 Kasım'dan sonra bu KDV indiriminin hareketliliğini çok iyi hissettik. Mağazalarımız canlı, hareketli. Hedefimiz iç pazarda 40 milyar liralık bir hacimdi. İnşallah bu KDV indirimi sayesinde yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi. Mobilyanın yerli ve milli bir sektör olduğunu vurgulayan Güleç, şunları kaydetti: "Son 2 aydaki KDV indirimi can simidi oldu. En büyük sorunlarımızdan biri kayıt dışılık. Vergiler ne kadar yüksekse o kadar kayıt dışılık artıyor. KDV indirimiyle sektör büyüyor. 2019'u çok iyi geçireceğiz ama bu KDV indiriminin devamını istiyoruz."
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
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