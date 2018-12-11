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Ek iş yapana kötü haber

Ek iş yapana kötü haber
İş sözleşmesinin aksine, hafta sonu ve mesai saatleri dışında ek iş yapan eleman kapı önüne konuldu. Mahkemeden eli boş dönen işçiye 'dan da kötü haber geldi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işçinin 'iş sözleşmesinde başka bir yerde çalışmamayı ve kendi işini yapmamayı tahahüt ettiğini belirterek, feshin geçerli nedene dayandığına hükmetti.

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