26.5 milyon e-vize aldı

Yolculara 3 dakikada vize alma imkanı sağlayan Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı 2013'ün ilk yarısından Aralık 2018'e kadar 26 milyon 487 bin 359 kişiye elektronik ortamda Türkiye vizesi verildi. En çok vize düzenlenen ülkeler ise İngiltere, Irak ve Hollanda oldu.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
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