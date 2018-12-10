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Gastronomiden 5 milyar $
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018'de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak tahminen, gelirleri ise 5 milyar dolar" dedi. Her yörenin kendine has lezzetleri bulunduğunu belirten Ersoy, bu değerleri hem dünyaya tanıtmak hem de ondan gelir etmek istediklerini aktardı. Ersoy, bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "20 Mart'tan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, Bu gezen sergilere biz normalde Topkapı Müzesi eserleri ile başlıyorduk. Bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık."

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