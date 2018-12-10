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Eresin davası
İstanbul'un ünlü otellerinden 'in binasını 12 yıllığına kiralayan İspanyol oteller zinciri Barcelo'nun fikir ve sanat eserleri kanununa aykırı olarak otel binasında izinsiz değişiklikler yaptığı iddia edilince, kriz patladı. Eresin'in iç mimarı Yusuf Çınar Şahenk, otellerinin yetkililerini savcılığa şikayet etti ve binanın orijinal halini bozdukları iddiasıyla yetkililerin yargılanmasını istedi. Dilekçenin ekinde, yapılan değişiklikler tek tek fotoğraflarla yer aldı. Başvuruda, değişiklikler için eser sahibinden izin alınmadığı ifade edildi.


DAMLA KAYA

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