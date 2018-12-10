Bugünkü
Takvim

Ciro havalandı: 110 milyar lira

Ciro havalandı: 110 milyar lira
Türkiye'de sivil havacılık sektörunun 2003'te 3 milyar lira olan , 110 milyar liraya ulaştı. Hava ulaşımı 'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti. Havayolu yolcu sayısında dünyada 10'uncu, Avrupa'da 4'üncü sırada yer alan Türkiye'de, 2003'ten bugüne sürdürülen politikalar sonucunda havayolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 220, koltuk kapasitesi yüzde 254, kargo kapasitesi yüzde 449 arttı, yurt içinde ve dışında uçulan nokta sayısı 351'e ulaştı. Türkiye'de 2003'te işletmeler bünyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken, bu sayı bin 390'a yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriCiro havalandı: 110 milyar lira
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri