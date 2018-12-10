Türkiye'de sivil havacılık sektörunun 2003'te 3 milyar lira olan cirosu, 110 milyar liraya ulaştı. Hava ulaşımı Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti. Havayolu yolcu sayısında dünyada 10'uncu, Avrupa'da 4'üncü sırada yer alan Türkiye'de, 2003'ten bugüne sürdürülen politikalar sonucunda havayolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 220, koltuk kapasitesi yüzde 254, kargo kapasitesi yüzde 449 arttı, yurt içinde ve dışında uçulan nokta sayısı 351'e ulaştı. Türkiye'de 2003'te işletmeler bünyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken, bu sayı bin 390'a yükseldi.
- Ekonomi
- 10.12.2018
- Gazete
Ciro havalandı: 110 milyar lira
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