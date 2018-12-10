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Çıngene Kızı’na ziyaretçi akını

Çıngene Kızı’na ziyaretçi akını
Gaziantep'teki Zeugma 'nden kaçırıldıktan 58 yıl sonra 'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçi akınına uğradı.




İlk gün 3 bine yakın kişi, ABD'den getirilen parçaları görmek için 'ni ziyaret etti.

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