Çıngene Kızı’na ziyaretçi akını

Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden kaçırıldıktan 58 yıl sonra Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 parçası, sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçi akınına uğradı.
İlk gün 3 bine yakın kişi, ABD'den getirilen parçaları görmek için Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.
İlk gün 3 bine yakın kişi, ABD'den getirilen parçaları görmek için Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.
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