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Büyüme bugün açıklanacak

Büyüme bugün açıklanacak
Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanacak. İstatistik Kurumu, dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini saat 10.00'da sitesinden duyuracak. Ekonomi, ilk çeyrekte yüzde 7.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyümüştü.

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