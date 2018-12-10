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Bütçe maratonu başlıyor

Bütçe maratonu başlıyor
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi bugün başlıyor. Hafta sonları dahil 12 gün sürecek görüşmelerin ilk gününde bütçenin geneli üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek. Bütçe sunumunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak.

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