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15 e bedel

15 turiste bedel
Turizm sektöründe son yıllarda çeşitliliğin arttığına değinen Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yeni alanlarda 'nin en şanslı olduğu noktanın, gastronomi olduğunu belirtti. Polatoğlu, "Gastronomi 3 aya mahkum değil. ' 12 aya yayılmalı' diyorsak elimizdeki en güçlü öge gastronomi. Bir gastronomi i, 15 kat daha fazla para bırakır" dedi.

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