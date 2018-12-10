15 turiste bedel

Turizm sektöründe son yıllarda çeşitliliğin arttığına değinen Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yeni alanlarda Türkiye'nin en şanslı olduğu noktanın, gastronomi olduğunu belirtti. Polatoğlu, "Gastronomi 3 aya mahkum değil. 'Turizm 12 aya yayılmalı' diyorsak elimizdeki en güçlü öge gastronomi. Bir gastronomi turisti, 15 kat daha fazla para bırakır" dedi.
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- 10.12.2018
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