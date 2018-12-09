Otomobilde yerliye yöneldik

Otomobil satışlarında, yılın 11 ayında yerli araçların payı artarken, Renault, yerli otomobil satışında ilk sırada yer aldı. Yılın ocak-kasım döneminde satılan her 100 otomobilden 67'si ithal, 33'ü yerli üretimden oluştu. Otomobil pazarında satılan toplam 425 bin 478 aracın 141 bin 95 adedi yerli, 284 bin 383 adedi ise ithal araç oldu. 2017'nin 11 ayında satılan her 3 otomobilden biri yerli oldu.
- Ekonomi
- 09.12.2018
- Gazete
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